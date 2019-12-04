Успех в бизнесе и избавление от стереотипов: каким знакам зодиака больше всего повезет в декабре

Телец

У Тельцов появятся новые возможности в работе и бизнесе. В декабре люди этого Знака осознают свои истинные ценности и смогут поставить перед собой новые задачи. Астрологи отмечают, что Тельцам удастся обрести мотивацию. Некоторые двери закроются, но при этом откроются новые. Именно поэтому астрологи советуют не унывать, если что-то пойдет не так. Трудности будут свидетельствовать о том, что приближаются позитивные перемены.

Лев

У Львов начинается время соперничества. Новые конкуренты подтолкнут Львов к тому, что они найдут в себе силы для движения вперед, чтобы не сдавать позиций. В декабре звезды и планеты наделят Львов силой духа и терпением, что очень полезно для тех, кто постоянно ставит перед собой новые цели и работает не покладая рук. Одинокие Львы смогут повстречать человека, который подарит им любовь или дружбу. Для этого придется приоткрыть свое сердце, стать более дружелюбными и добрыми.

Стрелец

Стрелец относится к Знакам Зодиака, являющимся прирожденными лидерами. В декабре их способности в этой области усилятся, что позволит преуспеть в бизнесе и на работе. Многим представителям этого Знака удастся найти новые источники дохода, новых клиентов, партнеров. Удача будет сопутствовать им и в покупках. В декабре финансовая жизнь Стрельцов изменится к лучшему, при этом и в амурной сфере появится больше интересных возможностей. Ближе к концу декабря лучше не расслабляться, а продолжать решать проблемы вплоть до последних рабочих дней 2019 года.

Водолей

У Водолеев существенно поднимется настроение, исчезнут переживания и грустные мысли, которые тянут вниз. Начало зимы окажется удивительно ярким временем, когда окружающие люди будут чаще стремиться к общению с Водолеями. Это значит, что основной сферой жизни для этих людей станет любовь. Именно в амурных делах представителям данного Знака повезет больше всего. Им удастся решить неурядицы в существующих отношениях или обрести любовь. Декабрь идеально подходит для флирта и романтики.

Рыбы

Для Рыб начало зимы станет временем избавления от стереотипов, появления свежего взгляда на жизнь. Звезды и планеты сделают людей этого Знака более яркими и открытыми. Они смогут получить удовольствие от жизни, занимаясь любимыми делами, развиваясь интеллектуально и творчески. В целом это будет отличное время для смены обстановки, поэтому полезно отправиться в отпуск, в деловую поездку, заняться своим внешним видом. Декабрь — время глобальных изменений, которые станут основой хорошего настроения.

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