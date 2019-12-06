Магнитные бури перед Новым годом-2020: когда ожидать напряженных периодов и как их пережить

Последний месяц 2019 года будет относительно спокойным, без сильных магнитных бурь и может принести везение некоторым знакам зодиака. Однако некоторые дни будут немного напряженными, с геомагнитными колебаниями. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Так, согласно данным Лаборатории, декабрь прогнозируется спокойным в плане геомагнитных колебаний.

Однако все и же будет несколько дней, когда магнитосфера придет в возбужденное состояние - 18 и 19 декабря. Но паниковать не стоит, так как колебания магнитного поля будут умеренными и не смогут проявить свое значительное влияние.

Отметим, что в периоды, когда есть геомагнитные колебания, люди могут ощущать головную боль и общее ухудшение самочувствия.

Также у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы может повышаться артериальное давление и иногда обостряются хронические заболевания.

Чтобы организму было легче перенести магнитные бури и колебания, стоит в эти дни избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, а также умерить физические нагрузки.

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Тем временем опубликован астрологический прогноз на декабрь.