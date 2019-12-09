Морозы до -25 и снег: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

И пока осень и начало декабря были аномально теплыми, с 13 декабря в Украине начинаются сплошные морозы. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в эфире ТРК "Черноморская".

По словам синоптика, морозы придут 13-14 декабря, однако они будут не сильными.

"Начиная с 14 декабря, 13-14 и до конца - это начинаются сплошные морозы, правда они не сильные, где-то в пределах ночные -6 -8 градусов, 23-25 декабря - это -9 -11", - сказал Горбань.

Погода в Украине 13 декабря

Кроме того, 22-24 декабря пойдет "первый подход хорошего снега", а второй подход хорошего снега будет 28-29 декабря, и к Новому году снег не растает.

Также народный синоптик рассказал, что под Новый год температура ночью будет примерно 4-6 градусов мороза и такая же температура сразу переходит в январь.

"1-3 января здесь выпадает снег, потом 9-10 января выпадает снег, 14 - снег. И начиная с 1 по 24 января - это сплошные морозы, ночные температуры будут колебаться в начале -11 -13, потом они будут усиливаться, а к 19-23 числу - это -19 -20 мороза", - рассказал синоптик о погоде в январе.

В феврале будет гораздо холоднее, температура воздуха будет до -25 градусов.

"Если брать февраль, то февраль он лютый, лютым он и будет. Первые числа февраля, 3 дня, это небольшая оттепель, а потом сразу резкое повышение температуры, 9-13 февраля это уже -19- 21, а по северным областям Украины - это уже -24 -25 градусов. И в феврале будет то понижаться, то повышаться температура, но она полностью морозная. До самого конца морозы будут держаться весь месяц", - подытожил Горбань.



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