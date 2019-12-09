Время вызовов и встреч: что советуют астрологи всем знакам зодиака

Впереди грядут новогодние праздники, а с ними и заботы с выбором подарка и подготовкой. И если вы не успели ознакомиться с рекомендациями астрологов о том, когда знакомиться, лечиться, совершать покупки в декабре, это еще не поздно сделать.

Если же выходные пролетели незаметно, накануне потратились, хорошо провели время и даже позволили лишнего, теперь пришло время поработать.

8-10 декабря Луна в Тельце. Суперактивное время вызовов для Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев. Особенно в понедельник 9 декабря.

У Стрельцов, Весов, Овнов, Львов и Водолеев – все 1 декады - возможны интересные встречи и приход информации. Эта информация определит направление деятельности на январь.

Близнецы, Девы и Рыбы - 1 декады все – вас это тоже касается, но здесь ситуация не такая радужная, возможно, речь идет о разговоре, работе, командировке, которая совсем не кстати… самим встречи лучше не назначать.

Со второй половины дня 9 по 10 хорошо могут пройти свидания и свадебные торжества, консультации у экспертов, сделки, покупки, дела косметологии. Здесь в фаворе Тельцы, Скорпионы, Козероги, Рыбы и Девы.

Тельцы могут хорошо поработать и получить причитающееся.

Львы и Водолеи 2 декады – тяжелые дни, экономьте силы и усмиряйте раздражение.

Ранее Українські Новини рассказали о том, когда в декабре лучше ворожить на суженого, а также о том, каким знакам зодиака повезет в Новый год, и что делать, если вам не повезло.