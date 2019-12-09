С глаз долой, из сердца вон: от чего нужно избавиться в 2020 году

Каждый год перед новогодней ночью принято подводить итоги уходящего года и предстоящие выходные в декабре самое подходящее для этого время. Важно, выбросить не только из головы ненужные обиды, но и очистить свой дом от ненужны вещей. О том, что не нужно хранить до следующего года расскажут Українські Новини.

От чего нужно избавляться:

1. Отношения, которые точно не делают вас счастливыми. Необходимо войти в этот год с чувством легкости и встретить его с людьми, которые принесут в него радость.

2. Вещи, которыми вы не пользовались несколько месяцев. Такая перезагрузка гардероба поможет вам полностью обновить мышление. Если вы не надевали эту вещь в течении полугода - самое время от нее избавиться.

3. Сломанные бытовые предметы. Надколотая посуда не принесет вам никакого счастья в новом году, лишь напомнит о старых проблемах.

4. Ненужные бумаги. Если у вас будет порядок в документах, этот порядок будет царить во всей вашей жизни и голове.

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