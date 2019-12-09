Киевляне поделились ожиданиями от встречи в "нормандском формате"

Все, кто соглашался поговорить с журналистами, знали о предстоящем мероприятии. Люди не скрывали того, что их активно интересует эта тема и они будут следить за ходом встречи, пишет "Информатор".

Основная масса респондентов утверждала, что не ждет ничего хорошего от данной встречи. Также люди активно высказывали свою позицию и утверждали, что против мирного решения конфликта, против особого статуса Донбасса и других нововведений. Некоторые предполагают, что конфликт будет заморожен, а кто-то просто хочет мира, чтобы не гибли люди и территориальность Украины была сохранена.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи.

Также Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.