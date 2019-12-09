Киевляне поделились ожиданиями от встречи в "нормандском формате"

В то время, как вся Украина следит за встречей лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия), которая началась в Елисейском дворце в Париже (Франция), жители Киева рассказали, чего они ожидают от результатов "нормандской встречи". Все, кто соглашался поговорить с журналистами, знали о предстоящем мероприятии. Люди не скрывали того, что их активно интересует эта тема и они будут следить за ходом встречи, пишет "Информатор". Основная масса респондентов утверждала, что не ждет ничего хорошего от данной встречи. Также люди активно высказывали свою позицию и утверждали, что против мирного решения конфликта, против особого статуса Донбасса и других нововведений. Некоторые предполагают, что конфликт будет заморожен, а кто-то просто хочет мира, чтобы не гибли люди и территориальность Украины была сохранена. Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи. Также Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.