подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 декабря 2019, понедельник, 19:29 2154
Общество 2019-12-09T20:04:17+02:00
Українські Новини
Киевляне поделились ожиданиями от встречи в "нормандском формате"

Киевляне поделились ожиданиями от встречи в "нормандском формате"

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Нормандская встреча, нормандская четверка, нормандский формат

В то время, как вся Украина следит за встречей лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия), которая началась в Елисейском дворце в Париже (Франция), жители Киева рассказали, чего они ожидают от результатов "нормандской встречи".

Все, кто соглашался поговорить с журналистами, знали о предстоящем мероприятии. Люди не скрывали того, что их активно интересует эта тема и они будут следить за ходом встречи, пишет "Информатор".

Основная масса респондентов утверждала, что не ждет ничего хорошего от данной встречи. Также люди активно высказывали свою позицию и утверждали, что против мирного решения конфликта, против особого статуса Донбасса и других нововведений. Некоторые предполагают, что конфликт будет заморожен, а кто-то просто хочет мира, чтобы не гибли люди и территориальность Украины была сохранена.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи.

Также Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

Больше новостей о: война на Донбассе Нормандская встреча нормандская четверка нормандский формат

Архив
Новости
Венецианская Комиссия рекомендует отменить судебную реформу Зеленского по Верховному Суду 21:12
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе Россией войск из Крыма 21:08
Начались переговоры Зеленского с Путиным, - СМИ 21:01 Обновляется
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Лидеры стран "нормандского формата" обсуждают коммюнике, - Офис Президента 20:51
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok