Гривна снова подскочила: официальный курс валют на завтра

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 декабря, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 декабря, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Пик падения гривны в 2019 году был зафиксирован 12 января, тогда, согласно динамики курса валют доллар подорожал 28,2701 UAH/USD. После чего гривна начала уверенно расти и к концу года доллара уже упал в цене на 4 гривны 59 копеек.

Динамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, гривна установила очередной рекорд 5 декабря.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 декабря на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,54 коп. до 23,5389 UAH/USD.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.