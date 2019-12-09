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09 декабря 2019, понедельник, 16:05 286 Инфографика
Финансы 2019-12-09T16:30:25+02:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила: официальный курс валют на завтра

Гривна снова подскочила: официальный курс валют на завтра

Ярина Вацяк
курс доллара, прогноз курса валют, Курс валют, Курс гривны, Курс гривны на завтра, Курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 декабря, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 декабря, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Пик падения гривны в 2019 году был зафиксирован 12 января, тогда, согласно динамики курса валют доллар подорожал 28,2701 UAH/USD. После чего гривна начала уверенно расти и к концу года доллара уже упал в цене на 4 гривны 59 копеек.

Динамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУДинамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, гривна установила очередной рекорд 5 декабря.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 декабря на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,54 коп. до 23,5389 UAH/USD.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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