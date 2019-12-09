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09 декабря 2019, понедельник, 14:39 76
Силовые структуры 2019-12-09T14:39:25+02:00
Українські Новини
Щербина внес 2 миллиона гривен залога и вышел из тюрьмы

Щербина внес 2 миллиона гривен залога и вышел из тюрьмы

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Игорь Щербина, Залог, Арест
Игорь Щербина. Фото: zik.ua
Игорь Щербина. Фото: zik.ua

Бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, кум директора ГБР Романа Трубы Игорь Щербина вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 2,1 миллиона гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Залог был внесен в пятницу 6 декабря", - сообщил он.

По его словам, Щербина вышел из СИЗО в тот же день.

Как сообщали Українськi Новини, кум Трубы Щербина попался на взятке в 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР. 


НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР.

Также НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

Кроме того, Портнов заявил, что пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка

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