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08 декабря 2019, воскресенье, 10:56 270
Общество 2019-12-08T11:30:13+02:00
Українські Новини
Под завалами в одесском колледже нашли тела еще двух погибших

Под завалами в одесском колледже нашли тела еще двух погибших

Анна Рудык
пожар в колледже, Погибшие в пожаре, Пожар в Одессе
Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС
Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС

Сегодня утром, 8 декабря, спасатели обнаружили тела еще двух погибших в масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Таким образом, количество погибших возросло до 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что тела еще двух человек были обнаружены сегодня, 8 декабря в 8:30 утра во время разбора завалов.

Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧССпасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС

Отмечается, что по состоянию на 9 часов утра продолжались мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в одесском колледже.

Как сообщали Українські Новини, вчера вечером стало известно, что количество погибших в масштабном пожаре в одесском колледже возросло до 8 человек.

Также утром стало известно об опознании тела одного из погибших

Тем временем Зеленский объявил в Украине траур по погибшим в Одессе.

А у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

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