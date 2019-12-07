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07 декабря 2019, суббота, 17:05 14
Общество 2019-12-07T17:05:36+02:00
Українські Новини
Полиция установила 2 подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже

Полиция установила 2 подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже

Валерия Назаренко
Полиция, Подозреваемые, Одесский колледж, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

Сотрудники Национальной полиции установили 2 подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

"По результатам уже проведенных следственных действий готовятся и после согласования с прокуратурой Одесской области будет сообщено о подозрении двум лицам", - говорится в сообщении.

Органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более 20 судебных экспертиз.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 5, судьба 10 человек остается неизвестной.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. 

Тем временем Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

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