Полиция установила 2 подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже

Сотрудники Национальной полиции установили 2 подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.



"По результатам уже проведенных следственных действий готовятся и после согласования с прокуратурой Одесской области будет сообщено о подозрении двум лицам", - говорится в сообщении.



Органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более 20 судебных экспертиз.



Как сообщали Українські Новини, количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 5, судьба 10 человек остается неизвестной.



Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.



Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.



Тем временем Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.