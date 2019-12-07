Смертельный пожар в Одессе: нашли тела еще двух погибших, спасатель умер в больнице

В то время, как в Одессе опознали еще одну из погибших, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела еще 2 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини. Согласно ему, останки 2 погибших были обнаружены в 16:30 при разборе завалов. По информации Нацполиции, судьба еще 10 человек остается неизвестной. В больницах остаются 9 человек (пострадал 31 человек). Глава ГосЧС Николай Чечеткин на своей странице в социальной сети Fаcebook сообщил, что в больнице скончался один из спасателей, пострадавших при тушении пожара. Таким образом, количество погибших при пожаре увеличилось до 8 человек. Сергей Шатохин. Фото: Пушкинская Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой. Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа. Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.