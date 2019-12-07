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07 декабря 2019, суббота, 21:45 106
Общество 2019-12-07T22:00:01+02:00
Українські Новини
Смертельный пожар в Одессе: нашли тела еще двух погибших, спасатель умер в больнице

Смертельный пожар в Одессе: нашли тела еще двух погибших, спасатель умер в больнице

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Погибшие в пожаре, ГосЧС, Спасатели

В то время, как в Одессе опознали еще одну из погибших, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела еще 2 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, останки 2 погибших были обнаружены в 16:30 при разборе завалов.

По информации Нацполиции, судьба еще 10 человек остается неизвестной. В больницах остаются 9 человек (пострадал 31 человек).

Глава ГосЧС Николай Чечеткин на своей странице в социальной сети Fаcebook сообщил, что в больнице скончался один из спасателей, пострадавших при тушении пожара.

Таким образом, количество погибших при пожаре увеличилось до 8 человек.

Сергей Шатохин. Фото: ПушкинскаяСергей Шатохин. Фото: Пушкинская

Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. 

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Сгоревший колледж в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi
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