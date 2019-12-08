Опознано тело еще одного погибшего в одесском колледже

После того, как количество погибших в масштабном пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 8, стало известно об опознании тела одного из погибших. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама погибшего Алена Трофимчук.

Так, Трофимчук сообщила, что погиб ее сын, 16-летний Кирилл Трофимчук.

Также, по ее словам, на данный момент тело Кирилла находиться на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Как сообщают в пресс-службе Нацполици, личности других погибших в пожаре устанавливаются.

А спасатели напоминают, что ситуация с конструкциями здания нестабильная, поскольку существует угроза обрушения внутренней части дома.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский объявил в Украине траур по погибшим в Одессе.

Тем временем у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Также вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

По состоянию на 7 декабря были установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль. Восьмая жертва пожара - спасатель Сергей Шатохин, который умер в больнице от полученных травм через три дня после пожара.