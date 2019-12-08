Під завалами в одеському коледжі знайшли тіла ще двох загиблих

Сьогодні вранці, 8 грудня, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих в масштабній пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Таким чином, кількість загиблих зросла до 10 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що тіла ще двох осіб були виявлені сьогодні, 8 грудня о 8:30 ранку під час розбору завалів.

Рятувальники розбирають завали одеського коледжу. Фото: ДСНС

Зазначається, що станом на 9 годину ранку тривали заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в одеському коледжі.

Як повідомляли Українські Новини, вчора ввечері стало відомо, що кількість загиблих в масштабній пожежі в одеському коледжі зросла до 8 осіб.

Також вранці стало відомо про опізнання тіла одного з загиблих.

Тим часом Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі.

А у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.

Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якої досягла 4 тис. кв. м.