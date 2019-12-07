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07 декабря 2019, суббота, 05:55 188
Общество 2019-12-07T07:45:02+02:00
Українські Новини
Как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году

Как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году

Варвара Горобець
Минсоцполитики, соцвыплаты, Соцпомощь

Несмотря на то, что в Украине решили проверять получателей пенсий, субсидий, стипендий и пособий, размеры соцпомощи в 2020 будут подниматься дважды – с 1 июля и с 1 декабря. На льготы имеют право разные категории населения, в частности участники АТО/ООС. Українські Новини со ссылкой на Минсоцполитики расскажут, как будет расти госпомощь у других категорий украинцев.

Малообеспеченным семьям с 1 января 2020 увеличат соцвыплаты: для трудоспособных лиц с 21 до 25% прожиточного минимума, с 1 июля для детей с 85 до 130% соответственного прожиточного минимума.

Кроме того проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предусматривает повышение с 1 января 2020 размера госпомощи на детей-сырот та детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются опекунами, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для ребенка соответственного возраста, и детям с инвалидностью – с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для ребенка соответственного возраста.

Государственная поддержка семей делится на универсальные (гарантированные) соцвыплаты и адресную помощь малообеспеченным семьям, которые предоставляются с учетом совокупного дохода семьи, имущественного положения и статуса.

Соцгарантии назначаются в зависимости от роста прожиточного минимума, что предусмотрено бюджетом.

Напомним, получить выплаты от государства можно в 38 банках.

Отметим также, что власти обещали масштабные изменения в социальной сфере в 2020. И уже в конце этого года украинцы начали получать платежки за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

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