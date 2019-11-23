Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам

В связи с изменениями в социальных выплатах, в частности монетизации льгот, актуально напомнить, на какую соцпомощь имеют право участники АТО, а теперь ООС в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о том, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой. Українські Новини со ссылкой на "Урядовий кур'єр" расскажут, на что претендует эта категория лиц и какие нововведения произошли в этом году.

Сумма льгот определена в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 года по №3551-XII.

Согласно статье 12 закона, участники боевых действий имеют право в частности на такие льготы:

75-процентная скидка от платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку от уплаты, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

75-процентная скидка от платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

На статус участника боевых действий претендуют военнослужащие, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО.

Основанием для предоставления льгот является удостоверение участника боевых действий, выданное органами Минобороны, МВД, СБУ, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГосЧС по месту регистрации.

Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме утвержден постановлением Кабинета Министров от 17.04.2019 №373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров от 14.08.2019 №807).

Согласно требованиям Порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме подразделения по вопросам социальной защиты рассчитывают льготы ежемесячно до 20 числа сумму, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону, количества членов семьи, имеющих такое право в соответствии с законодательными актами.

Если в одном жилом помещении право на льготы имеют несколько льготников, расчет суммы льготы осуществляется одном из таких льготников, который имеет право на больший по размеру процент скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг, с учетом размера льгот других льготников. Чтобы узнать о расчете льготы, надо написать заявление в одно из отделений соцзащиты.

Изменения в начислении льгот

С октября 2019 льгота предоставляется в денежной форме. Это предусмотрено Законом Украины от 09.11.2017 №2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах".

Рассчитаны органами соцзащиты суммы льгот перечисляются в "Ощадбанк" для дальнейшего проведения с ним расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

Льготникам, которые подали заявление в орган соцзащиты на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в указанный в заявлении способ (банк или почта). В связи с этим платеж за услугу начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику.

В случае получения наличных льготник должен уплатить за потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг "Ощадбанк" (льготник получит смс-сообщение от банка).

Что может пойти не так

Такой механизм начисления льгот проводится в Украине впервые, по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. Чтобы получить помощь, надо обратиться непосредственно в орган соцзащиты по месту получения льгот, в связи с этим сумма льготы за октябрь 2019 будет доначислена в следующем месяце.

Напомним, в 2018 году льготы участников антитеррористической операции распространили на участников операции Объединенных сил.