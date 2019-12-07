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07 грудня 2019, субота, 05:55 11
Суспільство 2019-12-07T05:55:02+02:00
Українські Новини
Як будуть рости допомоги малозабезпеченим сім'ям і дітям у новому році

Як будуть рости допомоги малозабезпеченим сім'ям і дітям у новому році

Варвара Горобець
Мінсоцполітики України, Соцвиплати, Соцдопомога

Незважаючи на те, що в Україні вирішили перевіряти одержувачів пенсій, субсидій, стипендій та допомог, розміри соцдопомоги в 2020 будуть підніматися двічі – з 1 липня і з 1 грудня. На пільги мають право різні категорії населення, зокрема учасники АТО/ООС. Українські Новини з посиланням на Мінсоцполітики розкажуть, як буде рости держдопомога у інших категорій українців.

Малозабезпеченим сім'ям з 1 січня 2020 збільшать соцвиплати: для працездатних осіб з 21 до 25% прожиткового мінімуму, з 1 липня для дітей з 85 до 130% відповідного прожиткового мінімуму.

Крім того, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" передбачає підвищення з 1 січня 2020 розміру держдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються опікунами, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, та дітям з інвалідністю – з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Державна підтримка сімей ділиться на універсальні (гарантовані) соцвиплати та адресну допомогу малозабезпеченим родинам, які надаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї, майнового стану і статусу.

Соцгарантії призначаються в залежності від зростання прожиткового мінімуму, що передбачено бюджетом.

Нагадаємо, отримати виплати від держави можна в 38 банках.

Відзначимо також, що влада обіцяли масштабні зміни в соціальній сфері в 2020. І вже в кінці цього року українці почали отримувати платіжки за комунальні послуги без урахування пільг та субсидій.

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