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02 декабря 2019, понедельник, 10:21 78
Финансы 2019-12-02T10:24:35+02:00
Українські Новини
Минфин снова ищет банки для выплат бюджетникам

Минфин снова ищет банки для выплат бюджетникам

Минфин, Банки, Конкурс, Пенсии, Выплаты, бюджетники

Министерство финансов объявило новый конкурс по отбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Крайняя дата подачи конкурсной документации – 28 декабря.

Конкурс запланирован на 9 января.

В июле текущего года Министерство финансов включило Акцент-банк и Агропросперис Банк в список уполномоченных для выплат бюджетникам и пенсионерам.

На данный момент уполномоченными банками по выплатам являются 38 банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк и Укрстройинвестбанк, Акцентр-банк и Агропросперис Банк.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 об отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

Для выплат бюджетникам отобрали дополнительно 2 банка.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).

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