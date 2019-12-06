В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 14 коп. до 23,71 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,70-23,73 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,72-23,74 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,70-23,72 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,47% с 27,72 UAH/USD до 23,71 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 декабря, на 15,41 коп. до 23,7301 UAH/USD.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Тем временем министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.