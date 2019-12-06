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06 декабря 2019, пятница, 11:40 54
Происшествия 2019-12-06T12:45:02+02:00
Українські Новини
Количество пострадавших от пожара в Одессе выросло до 32 человек

Количество пострадавших от пожара в Одессе выросло до 32 человек

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже

Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 32 человек. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Думская, ссылаясь на данные мэрии.

Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники. Ранее сообщалось о 30 пострадавших в результате пожара в Одессе.

Также стало известно имя второй погибшей в пожаре. Местное издание Взгляд из Одессы сообщает, что по предварительным данным, это 43-летняя преподаватель Анна Бортюк, которая преподавала курс высшей математики и информатики. Ее тело, по данным СМИ, опознали родственники.

Вчера в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже. Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН. 


Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

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