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06 декабря 2019, пятница, 10:44 8
Происшествия 2019-12-06T10:44:16+02:00
Українські Новини
Спасатели в Одессе всю ночь разбирали завалы сгоревшего здания

Спасатели в Одессе всю ночь разбирали завалы сгоревшего здания

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар, Спасатели
Пожар в Одессе. Фото: dsns.gov.ua
Пожар в Одессе. Фото: dsns.gov.ua

Спасатели всю ночь разбирали завалы и искали тела после пожара в одесском колледже. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 7:00 6 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборка конструкций.

"Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций", - сообщили спасатели.

Вчера в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.


Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН. 

Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

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