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06 декабря 2019, пятница, 09:24 1799
Президент 2019-12-06T09:36:45+02:00
Українські Новини
Зеленский впервые примет участие в "Свободе слова" Шустера

Зеленский впервые примет участие в "Свободе слова" Шустера

Надежда Комендантова
Савик Шустер, Свобода слова Шустера, Владимир Зеленский
Фото: https://www.facebook.com/shusteronline
Фото: https://www.facebook.com/shusteronline

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном скоординировал позиции перед встречей лидеров стран в "нормандском формате" (России, Украины, Франции, Германии), в пятницу вечером примет участие в политическом ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова". 

Об этом сообщается на официальной странице программы в Facebook. 

"Президент Украины Владимир Зеленский впервые в эфире политического ток-шоу - один на один с народом Украины", - сказано в сообщении.

Также в анонсе телепрограммы сообщается, что основной темой обсуждения станет предстоящая встреча стран в "нормандском формате", котора состоится 9 декабря в Париже. 

Кроме Зелеского, в ток-шоу примут участие Леонид Кравчук, Андрей Богдан, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Давид Арахамия, Андрей Парубий и 

Алексей Резников (представитель Украины в Трехсторонний контактной группе).

Начало программы - в 21.00 6 декабря. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".

Тем временем Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО. 

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