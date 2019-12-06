Зеленский впервые примет участие в "Свободе слова" Шустера

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном скоординировал позиции перед встречей лидеров стран в "нормандском формате" (России, Украины, Франции, Германии), в пятницу вечером примет участие в политическом ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова".

Об этом сообщается на официальной странице программы в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский впервые в эфире политического ток-шоу - один на один с народом Украины", - сказано в сообщении.

Также в анонсе телепрограммы сообщается, что основной темой обсуждения станет предстоящая встреча стран в "нормандском формате", котора состоится 9 декабря в Париже.

Кроме Зелеского, в ток-шоу примут участие Леонид Кравчук, Андрей Богдан, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Давид Арахамия, Андрей Парубий и

Алексей Резников (представитель Украины в Трехсторонний контактной группе).

Начало программы - в 21.00 6 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".



Тем временем Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО.