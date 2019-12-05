Зеленский наградил телеведущего Притулу и солиста группы "Антитела" Тополю за волонтерство орденом "За заслуги

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени телеведущего Сергея Притулу и солиста поп-рок-группы "Антитела" Тараса Тополю за волонтерскую деятельность.

Об этом говорится в указе №889 от 5 декабря, передают Українські Новини.

Также среди награжденных значится председатель Всеукраинской организации "Пласт" Станислав Андрийчук (орден "За заслуги"), волонтер и активистка гражданской инициативы "Армия SOS" Алина Михайлова (орден княгини Ольги) и волонтер и организатор благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега (Крест Ивана Мазепы).

Как сообщали Українські Новини, 27 июня Президент Владимир Зеленский наградил депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") орденом "За мужество" 3-й степени посмертно.

Кроме того, Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручение ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Также, 23 августа Зеленский наградил экс-главу парламента Норвегии и консула Венгрии орденом Ярослава Мудрого.