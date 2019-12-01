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01 декабря 2019, воскресенье, 20:38 30
Силовые структуры 2019-12-01T20:45:04+02:00
Українські Новини
Двое военных погибли во время боевого задания на Донбассе

Двое военных погибли во время боевого задания на Донбассе

Подрыв, Военные, ООС, война на Донбассе, Потери в зоне ООС
Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

2 украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве во время боевого задания в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В воскресенье диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций ООС. Для перекрытия путей выдвижения и возможного ухода противника командир подразделения применил дежурный резерв.

Во время выполнения задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались 2 украинских военных.

"К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - отмечает штаб ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции Операции объединенных сил в воскресенье, потерь в результате обстрелов не было. При этом пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) заявляет, что в ноябре потери боевиков составили 107 человек.

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.

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