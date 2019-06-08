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08 июня 2019, суббота, 10:14 569
Выборы 2019-06-08T10:39:14+03:00
Українські Новини
Притула идет на выборы в Раду

Притула идет на выборы в Раду

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос", которую музыкант сам начал финансировать.

Об этом Притула заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос"", - заявил он.

Шоумен отметил, что не шел бы в политику, если бы ему нравилось, что происходит в украинской политике.

"Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфортную - это не очень приятно, но я бы хотел быть полезным этой стране и людям", - сказал он.

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец", - сформулировал свою цель Притула.

Своей главной мотивацию Сергей Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.

Также шоумен отметил, что впервые готов поставить свою репутацию на шаль весов и попросил Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.

Как сообщали Українськi Новини, Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в выборах Рады с партией "Голос" и уже представил свою команду

Также Вакарчук исключает попадание действующих депутатов в список партии "Голос". 

По данным на май, рейтинг партии Вакарчука не дотягивает до 1%.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Сергей Притула Святослав Вакарчук партия "Голос"

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