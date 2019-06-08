Притула идет на выборы в Раду

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос", которую музыкант сам начал финансировать.\r\nОб этом Притула заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос"", - заявил он.\r\nШоумен отметил, что не шел бы в политику, если бы ему нравилось, что происходит в украинской политике.\r\n"Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфортную - это не очень приятно, но я бы хотел быть полезным этой стране и людям", - сказал он.\r\n"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец", - сформулировал свою цель Притула.\r\nСвоей главной мотивацию Сергей Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.\r\nТакже шоумен отметил, что впервые готов поставить свою репутацию на шаль весов и попросил Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в выборах Рады с партией "Голос" и уже представил свою команду. \r\nТакже Вакарчук исключает попадание действующих депутатов в список партии "Голос". \r\nПо данным на май, рейтинг партии Вакарчука не дотягивает до 1%.