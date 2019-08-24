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24 августа 2019, суббота, 13:55 21
Президент 2019-08-24T13:56:19+03:00
Українські Новини
Зеленский наградил экс-главу парламента Норвегии и консула Венгрии орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил экс-главу парламента Норвегии и консула Венгрии орденом Ярослава Мудрого

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский наградил бывшего президента Стортинга (парламента) Норвегии Улемика Томмессена, генерального консула Венгрии в Украине Шандора Рота и президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода орденом Ярослава Мудрого. 

Об этом говорится в указе Президента №622 от 23 августа, передают Українськi Новини.

Президент наградил иностранных деятелей за личный вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Томмессен награжден орденом Ярослава Мудрого 2-й степени, Рот - 4-й степени.

Орденом Ярослава Мудрого 5-й степени награждены Грод, руководитель дипмиссии Украинской народной республики в Ватикане в 1918-1921 годах Бонн Франц-Ксаверий (посмертно) и экс-президент (2008-2018) Всеукраинского конгресса украинцев Евгений Чолий. 

Также Зеленский наградил орденами таких лиц, как председатель группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл и депутаты парламента Великобритании Полин Летем и Стюарт Мак-Дональд, консул Украины в Познани Витольд Горовский, президент фонда голодомора-геноцида в Чикаго (США) Николай Кочерга (все - орденом "За заслуги" 3-й степени), депутат Европейского парламента Сандра Калниете (орден Княгини Ольги 1-й степени).

Кроме того, указом №625 от 23 августа Президент наградил военнослужащих за мужество и самоотдачу в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени удостоился подполковник Николай Кудря.

Ряд военных награждены орденом "За мужество" 2-й и 3-й степени и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Родины", часть из них - посмертно.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины.

Также в День независимости в Киеве состоялся альтернативный Марш защитников Украины, в котором приняли участие 50 тысяч человек.

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