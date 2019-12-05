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05 грудня 2019, четвер, 18:20 25
Президент 2019-12-05T20:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський нагородив орденом Притулу, який висміював його похід в Президенти

Зеленський нагородив орденом Притулу, який висміював його похід в Президенти

Президент України, Володимир Зеленський, нагорода орденом, Сергій Притула, Тарас Тополя, Антитіла
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня телеведучого Сергія Притулу та соліста поп-рок-групи "Антитіла" Тараса Тополю за волонтерську діяльність.

Про це йдеться в указі №889 від 5 грудня, передають Українські Новини.

Також серед нагороджених значиться голова Всеукраїнської організації "Пласт" Станіслав Андрійчук (орден "За заслуги"), волонтер і активістка громадської ініціативи "Армія SOS" Аліна Михайлова (орден княгині Ольги) і волонтер і організатор благодійного фонду "Повернись живою" Віталій Дейнега (Хрест Івана Мазепи).

Як повідомляли Українські Новини, шоумен Сергій Притула заявив про те, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос", яку музикант сам почав фінансувати, проте, в депутати Ради не пройшов.

27 червня Президент Володимир Зеленський нагородив депутата Верховної Ради Дмитра Тымчука (фракція "Народний фронт") орденом "За мужність" 3-го ступеня посмертно.

Крім того, Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з вручення ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову, загиблим під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Також, 23 серпня Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії і консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого.

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