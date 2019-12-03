Зеленский присвоил звание Героя Украины двум бойцам ООС посмертно

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручение ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Президент подписал соответствующий указ.

"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - сказано в сообщении.

Ранее Президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

1 декабря на линии соприкосновения на Донбассе диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время взрыва мины бойцы получили смертельные ранения и погибли на месте.

Как сообщали Українськi Новини, потери боевиков на Донбассе за месяц составили 100 человек.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".