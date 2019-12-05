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05 декабря 2019, четверг, 11:58 743
Верховная Рада и партии 2019-12-05T12:04:30+02:00
Українські Новини
Проект Избирательного кодекса Рада решила отложить

Проект Избирательного кодекса Рада решила отложить

Рада, Повестка дня, Выборы, Избирательный кодекс
Верховная Рада. Скриншот: прямая трансляция
Верховная Рада. Скриншот: прямая трансляция

Верховная Рада отложила рассмотрение проекта Избирательного кодекса №0978.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Поскольку последние материалы к вопросу повестки для касательно проекта Избирательного кодекса №0978 поступили слишком поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - сказал он.

Проект кодекса был указан первым в повестке дня на четверг.

Как сообщали Українськi Новини, в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада. 

После чего Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс. Зеленский отметил, что поступивший ему на подпись Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

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