Трехсторонние переговоры по транзиту газа перенесли на неопределенный срок

По предварительной дате трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину должны были состояться 5 декабря, но Министерство энергетики и защиты окружающей среды перенесло встречу на другое число. Новая дата проведения переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом не уточняется. Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе министерства. "Не будет сегодня (5 декабря) переговоров", - сообщили в министерстве. При этом в пресс-службе не уточнили дату проведения трехсторонних переговоров. Как сообщали Українські Новини, 28 ноября Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа. Также исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что Россия и Украина должны заключить новый транзитный контракт до 13 декабря. Тем временем "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020, так как это является одним из условий заключения нового транзитного контракта.