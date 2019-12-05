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05 декабря 2019, четверг, 11:58 446
Внешняя политика 2019-12-05T13:15:02+02:00
Українські Новини
Трехсторонние переговоры по транзиту газа перенесли на неопределенный срок

Трехсторонние переговоры по транзиту газа перенесли на неопределенный срок

Алексей Оржель, трехсторонние переговоры, Транзит газа, Минэкоэнерго
Иллюстративное фото газовых труб. Фото: pexels
Иллюстративное фото газовых труб. Фото: pexels

По предварительной дате трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину должны были состояться 5 декабря, но Министерство энергетики и защиты окружающей среды перенесло встречу на другое число. Новая дата проведения переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом не уточняется.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе министерства.

"Не будет сегодня (5 декабря) переговоров", - сообщили в министерстве.

При этом в пресс-службе не уточнили дату проведения трехсторонних переговоров.

Как сообщали Українські Новини, 28 ноября Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа.

Также исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что Россия и Украина должны заключить новый транзитный контракт до 13 декабря.

Тем временем "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020, так как это является одним из условий заключения нового транзитного контракта.

Больше новостей о: Алексей Оржель трехсторонние переговоры Транзит газа Минэкоэнерго

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