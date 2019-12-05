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05 декабря 2019, четверг, 08:00 197
Общество 2019-12-05T08:47:01+02:00
Українські Новини
Масштабный пожар в одесском колледже: спасатели назвали возможную причину возгорания

Масштабный пожар в одесском колледже: спасатели назвали возможную причину возгорания

Анна Рудык
пожар в колледже, Пожар, Пожар в Одессе, Причина пожара
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

Спасатели назвали еще одну возможную причину масштабного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором вчера, 4 декабря, погибла одна студентка и пострадали больше 20 человек. Возгорание вероятно произошло из-за неисправного удлинителя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Так, Куцый написал, что предварительно пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже.

"Еще рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГосЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - написал Куцый.

По его словам, ликвидация пожара и поиски людей продолжаются до сих пор. А утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов.

Также Куцый подчеркнул, что сейчас велика угроза обрушения стен. Поэтому работники полиции и следователи зайдут в здание только после того, как ​​угрозу устранят.

Как сообщали Українські Новини, Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Ранее стало известно, что ГосЧС ликвидировала пожар в одесском колледже.

Также в СМИ сообщали, что пожар в одесском колледже начался из-за обогревателя.

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