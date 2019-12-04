Преподаватель Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших

1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар", - сказано в нем.

По состоянию на 12:49 площадь пожара ориентировочно составляет 2 000 кв. м, существует угроза распространения огня.

Отмечается, что более 40 человек эвакуированы, работы по эвакуации завершены.

В лечебные учреждения были госпитализированы 13 человек, из них 5 пожарных.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, 1 из госпитализированных умер.

В городской больнице №1 скончалась преподаватель колледжа Анна Бардюк 1976 года рождения.

Труханов поручил предоставить помощь всем пострадавшим.

На данный момент к тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники.

Ликвидация пожара продолжается.

На данный момент причины пожара не установлены.

Как сообщает Думская, по состоянию на 13:26 пострадавших уже 19 (с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которое с другой стороны Пушкинской. Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Также издание опубликовало список пострадавших несовершеннолетних:

Детская областная клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р



3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р



4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

(Новость дополнена фамилиями пострадавших студентов)



5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.



6. Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с Новые Чобручи

Городская детская клиническая больница №3



7. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р



8. Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе горит колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания. В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже.

Также в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар, погибли по меньшей мере 8 человек.

Ранее в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.