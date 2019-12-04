Кількість зниклих без вісті під час пожежі в коледжі Одеси збільшилася до 15 осіб

В результаті пожежі в одеському коледжі загинула студентка, а не викладач, а кількість зниклих без вести збільшилася до 15 осіб. Про це повідомив представник ГСЧС на брифінгу в середу, 4 грудня.

"Станом на 17.00 загинув в лікарні одна людина. Крім того постраждали 22 людини, які після пожежі почали окремо звертатися до лікувальних закладів. Ця цифра безумовно, можливо буде рости. Зараз заходи з ліквідації пожежі тривають ", - сказав представник ведомства.

По попередньою інформацією загибла дівчина 2003 року народження. Також повідомляється, що плутанина сталася в лікарні при впізнанні. Викладач жива, проте знаходиться в тяжкому стані.

На даний момент є інформація про близько 15 зниклих безвісти.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі горить коледж економіки: студенти стрибають з вікон, є загроза обвалення будівлі. В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабної пожежі в коледжі.

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