Арестован второй подозреваемый в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

После ареста первого подозреваемого Шевченковский райсуд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Суд арестовал Алексея Семенова.

Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемых задержали на 2 месяца без права внесения залога.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини,

в СМИ появилась информация, что одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко.

Тем временем найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.