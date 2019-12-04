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04 декабря 2019, среда, 16:21 332
Общество 2019-12-04T16:22:48+02:00
Українські Новини
Арестован второй подозреваемый в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Арестован второй подозреваемый в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Убийство ребенка, Смерть ребенка, Киев, Суд, Вячеслав Соболев

После ареста первого подозреваемого Шевченковский райсуд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Суд арестовал Алексея Семенова.

Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемых задержали на 2 месяца без права внесения залога.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини,

в СМИ появилась информация, что одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко.

Тем временем найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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