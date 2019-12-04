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04 декабря 2019, среда, 12:58 935
Кабмин 2019-12-04T12:59:35+02:00
Українські Новини
Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро

Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро

Кабмин, Гончаренко, денежній взнос, Нато

Организация Североатлантического договора (НАТО) выделила 40 млн евро помощи Украине 1 октября, а сегодня в на заседании в Кабинете Министров сообщили о добровольном взносе Украины в НАТО в размере 850 тыс. евро.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тыс. евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал он.

По информации депутата, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета Министров в среду 4 декабря.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Кабинете Министров озвучили много важных решения, среди которых было постановление увеличить финансирование Пенсионного фонда для выплаты субсийдий, упростить получение справок о временном проживании лицам стран с безвизовым режимом и начать аудиторскую проверку "Нефтегаз Украина".

Напомним, украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов" с целью создания в Украине профессионального сержантского корпуса как в НАТО.

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