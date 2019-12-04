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04 декабря 2019, среда, 08:54 253
Верховная Рада и партии 2019-12-04T08:54:35+02:00
Українські Новини
Статус добровольцев АТО, закупки для армии и тарифы на свет: чем займется Рада в среду

Статус добровольцев АТО, закупки для армии и тарифы на свет: чем займется Рада в среду

Верховная Рада, Повестка дня, Добровольцы, Тарифы на электроэнергию, Закупки для армии
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Верховная Рада, которая 3 декабря отменила госмонополию на производство спирта с июля 2020, на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2398 об оборонных закупках в 1-м чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2045-1 о предоставлении статуса ветерана добровольцам АТО и №2233 о разрешении Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг устанавливать ценовые ограничения на всех сегментах рынка электрической энергии, в 1-м чтении - законопроекты №2457 о трансплантации анатомических материалов и №2428 касательно принятия мер о защите здоровья.

В повестке дня в 1-м чтении указаны законопроекты №2276 касательно процедуры банкротства, №1067-д о дерегуляции хозяйственной деятельности, №2370 о геопространственных данных, №2275 об обязательном социальном страховании, во 2-м чтении указаны законопроекты №0858 об увеличении гарантийного взноса для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы и №2168 о передаче от Минсоцполитики к Минэкономики функции формирования трудовой политики государства.

Далее парламент рассмотрит законопроекты №2398 об оборонных закупках и №2288 об изменениях в таможенный кодекс.

Как сообщали Українськi Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

3 декабря Рада перезагрузила Госбюро расследований: Зеленский должен назначить и.о. директора. Ранее Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь.


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