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04 декабря 2019, среда, 06:01 452 Инфографика
Финансы 2019-12-04T06:01:01+02:00
Українські Новини
Минимальная пенсия выросла за год на 67 гривен: сколько Пенсионный фонд потратил на пенсии и льготы

Минимальная пенсия выросла за год на 67 гривен: сколько Пенсионный фонд потратил на пенсии и льготы

итоги года, Пенсионный фонд, Пенсии
ПФ подбил итоги года. Фото: pixabay
ПФ подбил итоги года. Фото: pixabay

Пенсионный фонд Украины выплатил с начала года пенсии 11,3 млн граждан и четыре раза провел перерасчет пенсионных выплат – в январе, марте, июле и декабре 2019 года. Таким образом, перед Новым годом минимальные пенсии выросли на 74 гривны, а максимальные на 740. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Кроме того, в течение 10 месяцев 2019 на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

После перерасчета пенсий с января, марта, апреля и июля средний объем пенсии с начала года вырос на 374 грн, или на 14,1%, а минимальная пенсия на 67 грн, или на 4,5%.

Пенсии-2019. Фото: Пенсионный фондКакими были пенсии в 2019. Фото: Пенсионный фонд

Напомним, сколько направлено на выплату пенсий в начале декабря, а также, как самостоятельно рассчитать размер своей пенсии.

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