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03 декабря 2019, вторник, 13:45 2026
Финансы 2019-12-03T14:15:01+02:00
Українські Новини
Курс рубля в обменниках Киева просел

Курс рубля в обменниках Киева просел

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли

Во вторник, 3 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 декабря, понизился на 1 копейку до 3,42 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 3 копейки и составил 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 3 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,42 3,83
Максимальный 3,70 5,00
Минимальный 2,50 3,68

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей. Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 декабря на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.

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