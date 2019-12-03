Перезагрузка ГБР и отмена госмонополии на производство спирта: чем займется Рада во вторник

Согласно с утвержденным планом Верховной Рады на декабрь, парламент на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР) во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Далее Рада рассмотрит вопрос сложения полномочий депутатами Александром Кубраковым и Алексеем Кучером (оба - фракция "Слуга народа"), законопроект №0963 о разрешении лицам с инвалидностью на колясках ездить по краю проезжей части дороги (2-е чтение), а также законопроекты в первом чтении №1209 и №1210 об изменениях в Налоговых кодекс, №2237 о согласовании следственных действий против парламентариев с генеральным прокурором и №2078 о ввозе и регистрации транспортных средств.

Также во 2-м чтении значится законопроект об освобождении от налогообложения операции по анбандлингу Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" до 2021 года, в 1-м чтении - №2314 о запрете судьям приостанавливать объявленные госорганами тендеры и конкурсы, №2261 о представлении госорганов и местных органов власти в суде.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроект №2300 об отмене госмонополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

Ранее Рада уже рассматривала вопрос перезапуска Госбюро расследований 15 ноября.

13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.