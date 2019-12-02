Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: полиция взяла под охрану Соболева и его семью

Полиция взяла под охрану бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева, 3-летнего сына которого застрелили в центре Киева, и его семью.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

"Пока полицейские охраняют Соболева", - сказал он.

По его словам, в 3-летнего сына Соболева стреляли из карабина калибра 7,62 мм.

В момент выстрела по автомобилю Соболева, кроме мальчика и его отца в нем находились еще два члена семьи.

Установлено, что подозреваемые стреляли из дома, где арендовали помещение.

Как сообщали Українськi Новини, киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

Тем временем правоохранительные органы намерены просить суд арестовать 2-х подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева.

Также полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.