Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple к прекращению манипуляций о границах Крыма с целью получения экономической выгоды и напомнил, что полуостров не является "спорной территорией".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, Apple. Есть только участок земли, который оккупировала Россия, игнорируя любые принципы международного права, - и этот участок земли принадлежит Украине", - заявил Линкявичюс.

Министр иностранных дел добавил, что языком международного права не следует манипулировать ради получения экономической выгоды.

Как сообщали Українські Новини, Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России. Также Климкин призвал отказаться от iPhone и переходить на другие телефоны.

Тем временем "российский Крым" от Apple не устраивает МИД Польши, а Пристайко считает, что международная политика - не сильная сторона Apple.