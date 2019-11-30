подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
30 ноября 2019, суббота, 19:44 690
Внешняя политика 2019-11-30T19:48:13+02:00
Українські Новини
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple

Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, Apple, Аннексия Крыма, Крым
Украинский флаг в Крыму Скриншот: видео InformNapalm
Украинский флаг в Крыму Скриншот: видео InformNapalm

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple к прекращению манипуляций о границах Крыма с целью получения экономической выгоды и напомнил, что полуостров не является "спорной территорией".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, Apple. Есть только участок земли, который оккупировала Россия, игнорируя любые принципы международного права, - и этот участок земли принадлежит Украине", - заявил Линкявичюс.

Министр иностранных дел добавил, что языком международного права не следует манипулировать ради получения экономической выгоды.

Как сообщали Українські Новини, Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России. Также Климкин призвал отказаться от iPhone и переходить на другие телефоны.

Тем временем "российский Крым" от Apple не устраивает МИД Польши, а Пристайко считает, что международная политика - не сильная сторона Apple.

Больше новостей о: Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс Apple Аннексия Крыма Крым

Архив
Новости
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
Россия испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Артике, - росСМИ 19:22
Что будет с гривной: эксперты назвали три фактора, которые повлияют на курс 18:43
Гололедица под огромными сугробами снега: спасатели предупредили о резкой смене погоды 18:26 Карта
Задержание. Фото: СБУ
Магазины обстреливали из гранатометов на Закарпатье: задержан предполагаемый лидер группировки 17:55
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря 06:00
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok