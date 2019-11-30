Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple до припинення маніпуляцій про межі Криму з метою отримання економічної вигоди і нагадав, що напівострів не є "спірною територією".

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, Apple. Є тільки ділянку землі, яку окупувала Росія, ігноруючи будь-які принципи міжнародного права, - і ця ділянка землі належить Україні", - заявив Лінкявічюс.

Міністр закордонних справ додав, що мовою міжнародного права не слід маніпулювати заради отримання економічної вигоди.

Як повідомляли Українські Новини, Apple вивчає ситуацію з відображенням Криму як території Росії. Також Клімкін закликав відмовитися від iPhone і переходити на інші телефони.

Тим часом "російський Крим" від Apple не влаштовує МЗС Польщі, а Пристайко вважає, що міжнародна політика - не найсильніша сторона Apple.