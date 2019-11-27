Пристайко считает, что международная политика - не сильная сторона Apple

После того как Apple исправил карты в России, указав Крым Российским министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на это.

"Айфоны - прекрасный продукт. Однако, Apple, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Международная политика - это не ваша сильная сторона", - написал он в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Он также сравнил политическую ошибку компании с воровством чужих идей.

"Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время кто-то невежественный плюет на вашу боль. Вот как мы себя чувствуем, когда вы называете Крым российской землей", - добавил Пристайко.

Как сообщали Українськi Новини, после недавней презентации Apple на которой показали новый iPhone 11, компания предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, они не смогут подключиться к интернету.