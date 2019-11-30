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30 ноября 2019, суббота, 12:15 38
Политика 2019-11-30T12:15:38+02:00
Українські Новини
Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России

Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России

Карта Украины, Крым, Аннексия Крыма, Apple
Крым. Фото: иfacebook.com/volodymyr.maksymchuk
Крым. Фото: иfacebook.com/volodymyr.maksymchuk

Компания Apple изучает ситуацию с отображением аннексированного Крыма как территории России.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передают Українськi Новини.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы, прежде чем принимать решение о маркировке на наших картах и ​​вносить изменения, если этого требует закон. Мы более подробно изучаем, как мы справляемся со спорными границами в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", - сказала Reuters пресс-секретарь Apple Труди Мюллер.

Представитель корпорации отметила, что Apple не вносила никаких изменений в свои карты за пределами России и внесла изменения для российских пользователей из-за вступления в силу нового закона в стране.

Журналистам Reuters в Москве в среду в приложениях "Apple Карты" и "Погода" Симферополь отображался как "Симферополь, Крым, Россия", пользователям в других местах, в том числе в Киеве и в самом Крыму, полуостров отображался без указания к какой стране он принадлежит.

Ранее Українські Новини писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыма российской территорией в своих приложениях и добавил, что международная политика явно не самая сильная сторона корпорации Стива Джобса. 

Ранее ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма. Также журнал The Economist опубликовал карту без аннексированного полуострова

 

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