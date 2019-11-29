Климкин призвал отказаться от iPhone и переходить на другие телефоны

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на скандальную ситуацию с компанией Apple в отношении Крыма, призвал граждан отказаться от гаджетов компании Apple, которая показывает аннексированный Крым как "российский" в своих приложениях.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин.

Ранее Українські Новини писали, что Министерство иностранных дел в Польше также не одобряет решение компании Apple и считает, что подобная международная политика недопустима.

В ответ на то, что Пристайко расскритиковал Apple из-за некоректного обозначения Крымского полуострова частью территории Российской Федерации, замминистр иностранных дел Польши Марчин Пшедач выразил поддержку Украины в этом вопросе.

Напомним, ООН выдвинули новое требование к России в отношении свободы слова в интернете Крыму.