подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 11:00 369
Европа 2019-11-29T11:15:48+02:00
Українські Новини
"Российский Крым" от Apple не утраивает МИД Польши

"Российский Крым" от Apple не утраивает МИД Польши

Крым, Карта, Россия, Польша, Apple
Марчин Пшедач. Фото: Twitter/ Marcin Przydacz ‏
Марчин Пшедач. Фото: Twitter/ Marcin Przydacz ‏

После того как Apple исправил карты в Росии и указал Крым российским, польский чиновник выразил свое огромное разочарование действиями компании Apple.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач заявил о поддержке Украиной после того, как компания Apple обозначила аннексирован Крым как российскую территорию в своих приложениях.

Он отметил, что то, что Крым является не российской территорией - "очевидный факт".

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple по Крыму, определенного компанией как российская территория. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам Apple", - написал заместитель главы польского МИД.

Ранее Українські Новини писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыма российской территорией в своих приложениях и добавил, что международная политика явно не самая сильная сторона корпорации Стива Джобса. 

Напомним, ООН выдвинули новое требование к России в отношении свободы слова в Крыму. 

Больше новостей о: Крым Карта Россия Польша Apple

Архив
Новости
Климкин призвал отказаться от iPhone и переходить на другие телефоны 11:21
Богдан обязал членов комиссии ОПУ по отбору кандидатов в главы ОГА "соблюдать высокую культуру общения" 11:17 Документ
ВЭА призывает откорректировать законопроект 2233, который критикует Еврокомиссия 11:16
Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности 11:09
Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа 11:03
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok