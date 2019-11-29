"Российский Крым" от Apple не утраивает МИД Польши

После того как Apple исправил карты в Росии и указал Крым российским, п

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач заявил о поддержке Украиной после того, как компания Apple обозначила аннексирован Крым как российскую территорию в своих приложениях.

Он отметил, что то, что Крым является не российской территорией - "очевидный факт".

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple по Крыму, определенного компанией как российская территория. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам Apple", - написал заместитель главы польского МИД.

Ранее Українські Новини писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыма российской территорией в своих приложениях и добавил, что международная политика явно не самая сильная сторона корпорации Стива Джобса.

Напомним, ООН выдвинули новое требование к России в отношении свободы слова в Крыму.