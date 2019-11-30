подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
30 ноября 2019, суббота, 13:48 141
Экономика 2019-11-30T14:00:03+02:00
Українські Новини
В Украине собрали рекордный урожай зерновых, - Милованов

В Украине собрали рекордный урожай зерновых, - Милованов

Урожай, Минэкономики, Тимофей Милованов, Зерновые кульутры, Бобовые
Урожай.
Урожай.

После того, как урожай поздних зерновых в 2018 году побил рекорды в ряде регионов, в 2019 Украина также собрала рекордный урожай. В частности, это 74,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 миллионов гектаров по состоянию на 28 ноября. 

Об этом сообщил на странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, аграрии превысили результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн т.

"Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году - 4,7 т/га)", - написал Милованов.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает роста урожая зерновых культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) по сравнению с 2018/2019 м.г. согласно оптимистичному прогнозу. В то же время, АРМА по заниженной в 10 раз цене продало зерно фермеров.

Также Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. Тем временем, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось, а Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины на "позитивный".

Больше новостей о: Урожай Минэкономики Тимофей Милованов Зерновые кульутры Бобовые

Архив
Новости
В Украине собрали рекордный урожай зерновых, - Милованов 13:48
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Взрыв в гараже Харькова.
В Харькове прогремел взрыв в гараже: три человека погибли 12:45
Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России 12:15
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: погиб воин ВСУ 11:44
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
больше новостей
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok