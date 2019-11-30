В Украине собрали рекордный урожай зерновых, - Милованов

После того, как урожай поздних зерновых в 2018 году побил рекорды в ряде регионов, в 2019 Украина также собрала рекордный урожай. В частности, это 74,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 миллионов гектаров по состоянию на 28 ноября.

Об этом сообщил на странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, аграрии превысили результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн т.

"Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году - 4,7 т/га)", - написал Милованов.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает роста урожая зерновых культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) по сравнению с 2018/2019 м.г. согласно оптимистичному прогнозу. В то же время, АРМА по заниженной в 10 раз цене продало зерно фермеров.

Также Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. Тем временем, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось, а Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины на "позитивный".