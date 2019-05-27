Минагрополитики озвучило прогноз урожая зерновых-2019

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает роста урожая зерновых культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) по сравнению с 2018/2019 м.г. согласно оптимистичному прогнозу.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в ходе международной зерновой конференции Grain Ukraine 2019, передают Українськi Новини.

"Касательно наших предварительных прогнозов... этот сезон мы ожидаем точно не хуже предыдущего", - сказала она.

В частности, ожидается повышение урожая пшеницы на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменя - на 12,3% до 8,2 млн тонн, однако предвидится снижение урожая кукурузы на 7,5% до 33,1 млн тонн.

При этом, согласно пессимистичному прогнозу, урожай снизится на 4% до 67,4 млн тонн.

Так, урожай пшеницы может повыситься на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменя - на 2,7% до 7,5 млн тонн, а кукурузы снизиться на 14,2% до 30,7 млн тонн.

По словам Трофимцевой, на данный момент продолжаются переговоры с бизнесом касательно требований к фитосанитарным нормам для поставок ячменя в Китай.

Она отметила, что ожидает строительства 95 новых элеваторов и 29 перерабатывающих заводов, благодаря программе господдержки по частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и элеваторов.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует сохранение площади посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года на уровне прошлого года - 27,7 млн га.

УКАБ прогнозирует повышение урожайности пшеницы на 4% до 38,6 ц/га.

Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2018 года собрали 70,1 млн тонн зерновых культур.

При этом урожай поздних зерновых в 2018 году побил рекорды в ряде регионов.