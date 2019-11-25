Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины со "стабильного" на "позитивный".

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный".

Кроме того, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне Саа1.

По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.

Как сообщали Українські Новини, в декабре прошлого года Moody's повысило рейтинг Украины с Саа2 до Саа1.

Ранее Moody's прогнозировал дефицит платежного баланса Украины в 5,5% ВВП.

Тем временем, Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания, в котором из 167 стран стран мира за 2019 год.

Кроме того, в 2019 году Украина поднялась с 71 на 64 место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2020).