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25 октября 2019, пятница, 12:39 534
Политика 2019-10-25T12:43:23+03:00
Українські Новини
АРМА по заниженной в 10 раз цене продал зерно фермеров, - СМИ

АРМА по заниженной в 10 раз цене продал зерно фермеров, - СМИ

Аукцион, Наші гроші, АРМА

Фермерское хозяйство "Динекс-Агро" добилось признания недействительными результатов электронных торгов на сетами, где Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) продало его зерновые и семена кукурузы.

Об этом стало известно из постановления Хозяйственного суда Киева от 10 октября 2019 года. Также суд признал недействительным договора купли-продажи, заключенный между АРМА и новым владельцем актива - ООО "Мегелан плюс", пишут "Наші гроші".

"Динекс-агро" - фермерское хозяйство Любви и Александра Петкова из Измаила. Фермеры прошлого года сдали через свои юрлица "Динекс-агро", ООО "Динекс-трейд", ООО "Влахос" пшеницу и кукурузу на Измаильский элеватор (г.. Измаил Одесской области), Белгород-Днестровский элеватор (г.. Белгород-днестровской Одесской области ) и Алиягский элеватор (поселок Новохолмское Одесской области). Услугами этих элеваторов пользовалась ряд фермеров Одесской области. Все элеваторы входят в группу компаний "Агроинвестгруп". 2019-го СБУ открыла по "Агроинвестгруп" уголовное производство и в его рамках были арестованы на всех элеваторах "Агроинвестгруп" все зерна.

30 мая 2019 АРМА продала часть арестованного зерна и семян, которое якобы принадлежало "Агроинвестгруп" на сетами. Это были ячмень, пшеница, подсолнечник и кукуруза. Впрочем, как утверждают в "Динекс-агро", пшеница и кукуруза принадлежали ООО. Лот продали за 7400000 грн. По словам руководителя "Динекс-агро" Александра Петкова, эта цена является заниженной в 10 раз.

Покупателем стало ООО "Мегелан плюс". Единственным его основателем и руководителем значится Ростислав Бабич из г.. Ромны Сумской области. Согласно постановлению Роменского горрайонного суда Сумской области и данных сайта "Судебная власть", человек с таким ФИО 2017 года проходила по уголовному делу как подозреваемый в краже автомобиля, по состоянию на 2018-й год была студентом 3-го курса Роменского ВПУ № 14.

Летом 2019-го Петков через суд получили разрешение на вывоз своего имущества из Измаильского элеватора и часть вывезли в июне. Но после этого полиция открыла несколько уголовных производств по статьям "грабеж" и "самоуправство". 8 июня сотрудники полиции и прокуратуры обыскали предприятия Петков. В конце концов, суд арестовал счета фермеров, Александр Петков попал в СИЗО на 60 суток.

Сейчас фермеры через суды пытаются вернуть имущество. По словам Алексанра Петкова, пшеница и кукуруза, купленная ООО "Мегелан-плюс" уже перепроданы другим лицам. Поэтому возмещать убытки фермерам придется государству.

Напомним, ранее издание обвинило ведомство Супрун в "распиле" денег Института Рака.

Также НАБУ расследует дело по факту возможных злоупотреблений директора АРМА Янчука

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