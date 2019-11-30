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30 листопада 2019, субота, 13:48 12
Економіка 2019-11-30T15:15:01+02:00
Українські Новини
В Україні зібрали рекордний урожай зернових, - Милованов

В Україні зібрали рекордний урожай зернових, - Милованов

Тимофій Милованов, врожай, зернові культури, бобові
Урожай.
Урожай.

Після того, як урожай пізніх зернових в 2018 році побив рекорди в ряді регіонів, в 2019 Україна також зібрала рекордний урожай. Зокрема, це 74,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 15 мільйонів гектарів станом на 28 листопада.

Про це повідомив на сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За словами міністра, аграрії перевищили результат врожаю зернових за весь 2018 рік, коли валовий збір становив 70,1 млн т.

"Рекордні показники врожаю. 74,3 млн тонн зернових і зернобобових культур зібрали з площі 15 млн га, або 98% до прогнозу, при середній врожайності 4,93 т/га (в 2018 році - 4,7 т/га)", - написав Милованов.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства очікує зростання врожаю зернових культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2019 м. р. згідно з оптимістичним прогнозом. Водночас, АРМА за заниженою в 10 разів ціною продав зерно фермерів.

Також Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%. Тим часом, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршився а Moody's поліпшило прогноз рейтингу України на "позитивний"

 

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